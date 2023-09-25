Умер Александр Никаноров, режиссер БДТ имени Товстоногова

Умер режиссер Александр Никаноров. Фото: соцсети БДТ имени Г. А. Товстоногова

Режиссер Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова Александр Никаноров трагически погиб в Петербурге в возрасте 40 лет. О смерти режиссера сообщает "КП-Петербург" со ссылкой на пресс-службу БДТ в "ВКонтакте".

"Невозможно поверить, что Саши больше с нами нет... Мы очень его любили. От всей души соболезнуем всем друзьям, близким и родным Саши. Светлая ему память", - говорится в сообщении пресс-службы театра.

Напомним, об исчезновении Никанорова стало известно 21 сентября. Александр выехал из дома на синем велосипеде, после чего перестал выходить на связь. Поисками без вести пропавшего режиссера вместе с полицией занялись волонтеры отряда "Лиза Алерт".

Выяснилось, что Никаноров не взял с собой телефон, а дома оставил предсмертную записку, в которой просил о прощении. Поиски режиссера велись до 24 сентября, пока в лесополосе в районе Токсово грибник случайно не наткнулся на труп. На следующий день театр, в котором трудился Никаноров, подтвердил смерть режиссера.