Экс-разведчик Риттер: ВСУ за лето в тяжелейших боях потеряли около 70 тысяч бойцов Фото: REUTERS

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что во время летнего широкомасштабного наступления ВСУ в ходе тяжелейших боев потеряли более 70 тысяч военнослужащих.

“Как вы думаете, как погибли 71 тысяча украинских военных всего за три месяца боев? Легкие стычки? Периодические столкновения? Перестрелки? Нет, они были уничтожены в ходе тяжелых боестолкновений”, — сказал эксперт в интервью журналисту Джеффу Норману.

Ранее Риттер отмечал, что украинские войска в ходе летнего наступления оказались беззащитны перед российской авиацией и противотанковыми подразделениями, из-за чего не смогли прорвать даже первую линию обороны ВС РФ.

При этом, по словам американского журналиста Сеймура Херша, украинские войска уже признали свою неспособность добиться прорыва российской обороны и сдались, из-за чего Россию уже можно считать победителем в конфликте на Украине.