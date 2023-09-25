МИД Южной Кореи пригрозил России санкциями за возможные военные сделки с КНДР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Южная Корея и некоторые другие государства могут ввести санкции против России, если та возобновит военное сотрудничество с КНДР. Об этом заявил глава южнокорейского МИД Пак Чин.

«Могут быть варианты осуждения со стороны международного сообщества и введения санкций отдельными странами. Я думаю, что международное сообщество должно консолидироваться в сдерживании, чтобы Россия и Северная Корея не пошли опасным путем», - сказал Чин в интервью Yonhap News TV.

В то же время на вопрос о том, есть ли у Южной Кореи подтверждение военных сделок между РФ и КНДР, Чин ответил, что Сеул внимательно следит за тем, какие обсуждения ведутся.

Ранее МИД Южной Кореи вызвал посла России в Сеуле Андрея Кулика после визита в РФ лидера КНДР Ким Чен Ына. В министерстве уточнили, что послу была передана позиция Южной Кореи относительно обсуждения военного сотрудничества России и Северной Кореи.

Позже замглавы министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что слова президента Южной Кореи Юн Сок Еля о поставках вооружений из КНДР в обмен на российские военные технологии наносят «серьезный ущерб» российско-южнокорейским отношениям.