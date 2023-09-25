Матвиенко рассказала о нехватке школьных учебников в ряде регионов России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о том, что в ряде регионов России наблюдается нехватка учебников для школьников, а те что есть - резко подорожали в книжных и профильных магазинах. Об этом Матвиенко сообщила в ходе пленарного заседания Совфеда.

«Есть сигналы -...в целом ряде регионов не хватает учебников. Это такая системная проблема, потому что новые учебники не успели напечатать, не успели поставить, а цены взлетели космические на учебники», - сказала спикер.

Матвиенко подчеркнула, что подобная ситуация в России недопустима - учебники должны быть во всех школах, в должном объёме. Она попросила Министерство просвещения разобраться в ситуации, предложив в качестве альтернативы старые учебники, на временное использование.

Спикер Совфеда также указала на то, чтобы надзорные и ответственные ведомства в этом вопросе не проявляли «кампанейщину», и делали всё необходимое, чтобы обеспечить детей учебным материалом.

Ранее KP.RU сообщил, что российские школы получили более 755 тыс. экземпляров учебников истории нового образца.