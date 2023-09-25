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НовостиПолитика25 сентября 2023 13:24

Белоруссия ждет извинений от Канады после приглашения эсэсовца в парламент

В Белоруссии возмущены и глубоко оскорблены кадрами чествования ветерана дивизии СС "Галичина" в Канаде
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Белоруссия ждет извинений от Канады после приглашения эсэсовца в парламент

Белоруссия ждет извинений от Канады после приглашения эсэсовца в парламент

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Белорусский МИД ждет официальных извинений руководства Канады из-за чествования ветерана дивизии СС "Галичина" в парламенте. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По данным ведомства, в Белоруссии возмущены и глубоко оскорблены кадрами чествования ветерана дивизии СС "Галичина" в Палате общин канадского парламента. Также в МИД Белоруссии выразили обеспокоенность тем, что это было не случайным инцидентом.

В пресс-службе ведомства добавили, что произошедшее является квинтэссенцией многолетней политики канадских властей. Также МИД добавило, что без ответа остаются все запросы Минска к властям Канады посодействовать в расследовании уголовного дела о геноциде населения Белоруссии во время Великой Отечественной войны.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что ситуация вокруг чествования нациста в канадском парламенте Канады является фарсом и может обернуться глобальной трагедией.