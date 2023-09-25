Эфиопия запретила вывоз кофе в любом виде и количестве Фото: Вадим ПОПОВ

Эфиопские власти временно запретили вывоз кофе в любом виде и в любых количествах. Об этом сообщило российское посольство в Аддис-Абебе в понедельник, 25 сентября.

По данным ведомства, таможенные власти Эфиопии вводят новый порядок, из-за этого временно запрещен вывоз авиапассажирами эфиопского кофе в любом виде и любых количествах.

В сообщении ведомства также говорится о том, что при планировании поездок в эту страну стоит учитывать информацию во избежание появления неприятных ситуаций в аэропорту Эфиопии.

Кроме того, американо-голландская компания JDE Peet's, производящая кофе Jacobs, L’Or, Tassimo и Douwe Egberts, перестанет продавать иностранные бренды кофе и чая на российском рынке до конца текущего года и оставит в стране только местные бренды.