МИД России вызвал посла Болгарии из-за выдворения клириков РПЦ из Софии

МИД России вызвал посла Болгарии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Болгарии Атанас Крыстин в понедельник, 25 сентября, был вызван в Министерство иностранных дел РФ из-за того, что из Софии были высланы клирики Русской православной церкви (РПЦ). Об этом говорится в заявлении российского дипведомства.

В сообщении МИД РФ говорится, что болгарскому послу был выражен решительный протест в связи с выдворением из страны под "надуманным предлогом, в кощунственной и оскорбительной манере" настоятеля подворья РПЦ в Софии архимандрита Вассиана и двух служителей храма святителя Николая Мирликийского в болгарской столице.

В дипведомстве предупредили, что очередные провокации властей Болгарии неизбежно обернутся неприятными для инициаторов последствиями.

"Вместе с тем твердо убеждены, что их планы, нацеленные на подрыв многовековых духовных связей и традиций дружбы между народами России и Болгарии, не имеют никаких перспектив и обречены на провал", - заключили в МИД.

Ранее посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что за высылкой представителей РПЦ из болгарской столицы не последует зеркальных мер, так как это, по ее мнению, не повод поступать так же по-варварски.