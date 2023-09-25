Алиев заявил о полном восстановлении суверенитета Азербайджана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник, 25 сентября, сообщил, что республика пять дней назад полностью восстановила свой суверенитет.

«В результате антитеррористических мероприятий, проведенных менее чем за 24 часа, армия Армении, незаконно находившаяся на территории Азербайджана, сдалась, приняла наши условия, и таким образом Азербайджан полностью обеспечил свой государственный суверенитет», - заявил Алиев в ходе совместного заявления для прессы с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который находится с визитом в Нахичевани.

Напомним, 19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе и для установления мира потребовал распустить правительство региона, а от вооруженных формирований Армении - сложить оружие.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил власти Азербайджана в попытке захватить населенные пункты Нагорного Карабаха и заявил, что в регионе нет армянских военных.

На следующий день Министерство обороны РФ сообщило, что Азербайджан и Нагорный Карабах при посредничестве российских миротворцев договорились о том, что боевые действия в регионе будут полностью прекращены.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Георгий Бовт: Армении пошло на пользу то, что она избавилась от этого чемодана без ручки под названием Карабах (подписаться)