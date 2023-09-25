Актёр Ткаченко потерял 10 биткоинов и 6 миллионов рублей из-за мошенников Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российский актёр Артём Ткаченко оказался жертвой мошенника-криптоинвестора, к которому он обратился по совету Павла Деревянко. Ткаченко лишился десяти биткоинов, а также шести миллионов рублей. Об этом сообщил телеграм-канал Mash, информацию подтвердили KP.RU проверенные источники.

«В 2021-м Ткаченко по совету друга познакомился с Григорием Мулузяном. Последний предложил обогатиться, передав биткоины артиста ему. Артём согласился, ведь схема звучала убедительно - с графиками и расчётами. Поначалу всё работало, как швейцарские часы: на счёт стабильно шла прибыль в 10% от 7,5 биткоинов. Но позже доход начал падать от месяца к месяцу», - говорится в публикации.

Позже Ткаченко решил узнать что происходит, но зайти в общий аккаунт не смог. Мулузян сослался на то, что актёр, якобы, пытался зайти в аккаунт из Крыма, поэтому его заморозили вместе со всеми средствами. После трат в 20 тыс. долларов на "специалиста по разморозке" аккаунта Ткаченко узнал, что компания потеряла не менее 20 млн рублей, якобы, опять же из-за его входа в аккаунт из Крыма. Мулузян потребовал от Деревянко оплатить 24 млн рублей, обвинив его в том, что он привёл Ткаченко, который, мол, всё испортил.

В 2022 году Мулузян предложил Ткаченко и Деревянко купить доли в его криптобизнесе за 150 тыс. рублей, а потом биткоин резко просел, и Григорий потребовал продать криптовалюту. Денег за это Ткаченко не получил, и тогда актёр понял, что два года его просто обманывали, и никакого бизнеса не существовало.

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