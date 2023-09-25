Фотоконкурс к юбилею первого магистрального газопровода

Газопровод протяженностью 160 км и общей мощностью 220 миллионов кубометров газа в год стал рекордсменом своего времени и по скорости строительства, и по протяженности трубы. Но самое главное в том, что он позволил обеспечить газовым топливом промышленные предприятия, после чего началась газификация жилых домов.

Компания «Газпром газификация», которая сегодня строит объекты газоснабжения, занимается газификацией в регионах России, проводит в честь 80-летия первого газопровода ретро-фотопроект «Взгляд в прошлое».

Принимаются фотографии из семейных архивов с газовым оборудованием в кадре. Это может быть любое фото, на котором есть бытовые газовые приборы – плита, водогрей и другие. Ведь многие важные события в жизни часто проходили на кухне: бабушка готовила вкусный суп, семья собиралась, чтобы почистить картошку для ужина, запах маминого пирога заполнял весь дом. Эти приятные воспоминания так или иначе были связаны с газовой плитой!

Присылайте фотографии вместе с коротким рассказом о времени, месте и обстоятельствах съемки по электронной почте: foto.gas.konkurs@mail.ru. Кадр должен быть сделан до 1985 года. Самые атмосферные снимки будут отмечены призами!