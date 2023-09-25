Лихачёв: МАГАТЭ разделяет оценки России в вопросах украинской угрозы для ЗАЭС Фото: Олег АДАМОВИЧ

Глава Росатома Алексей Лихачёв сообщил о взаимодействии компании с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в вопросах обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Как заявил Лихачёв, агентство полностью разделяет мнение России о том, что главная угроза для станции исходит от украинских боевиков.

«Может быть, не всегда специалисты МАГАТЭ говорят с нашими эмоциями и на нашем языке, но они точно совершенно также как мы понимают и оценивают сегодняшнюю ситуацию на Запорожской АЭС. А оценка одна - единственная угроза сегодня для безопасности Запорожской АЭС может исходить от безрассудного поведения киевских вооруженных формирований», - заявил глава госкорпорации.

В ходе 67-й ежегодной сессии Генеральной конференции агентства Лихачёв добавил, что МАГАТЭ полностью проинформировано о том, какая сейчас обстановка на ЗАЭС.

Ранее KP.RU сообщил, какие последние новости известны о работе ЗАЭС, на момент 25 сентября 2023 года.

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