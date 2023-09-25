США предоставят Польше заем в 2 млрд долларов на модернизацию обороны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты предоставят Польше заем на сумму 2 млрд долларов, средства пойдут на модернизацию обороны страны. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщил американский госдеп.

«США с гордостью сообщают о подписании договоренности о прямом займе для Польши в размере 2 млрд долларов на поддержку модернизации обороны», - сказано в заявлении ведомства.

Уточняется, что заем будет потрачен на модернизацию обороны Польши, что поможет внести вклад в укрепление восточного фланга НАТО.

Сайт KP.RU писал об открытии в Польше первого постоянного военного гарнизона Соединенных Штатов. Сообщалось, что в задачи подразделения входит инфраструктурная поддержка американских войск в Польше, управление передовыми форпостами Вашингтона в стране и синхронизация действий с вооруженными силами других стран Североатлантического альянса.

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