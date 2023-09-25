Депутат ГД Ананских: Россия сделала все необходимое для защиты Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Российская сторона предприняла все возможные меры защиты Запорожской АЭС, но с учетом предыдущих действий со стороны Украины, нельзя исключать очередные попытки диверсий. Такое заявление сделал первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с «Лентой.ру».

— Технически Россия сделала все, чтобы не было никаких неожиданностей для Запорожской атомной электростанции. Здесь имеется в виду целевая диверсия поражения энергоблоков, только это является конкретным случаем угрозы для ЗАЭС. В остальных случаях мы перестраховались, — заявил депутат.

Также стало известно, что глава российского МИД Сергей Лавров провел переговоры с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, где подчеркнул, что российская сторона продолжает взаимодействовать по вопросам обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Об этом рассказал Пятый канал.

Помимо этого генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что полностью поддерживает все предложенные МАГАТЭ принципы по защите Запорожской атомной электростанции. Генсек отметил, что конфликт на Украине продолжает представлять серьезную угрозу для ЗАЭС. Об этом рассказал телеканал «360».

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