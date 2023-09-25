Блинкен увидел угрозу в сотрудничестве России и Северной Кореи

Блинкен высказался о сотрудничестве России и КНДР Фото: REUTERS

Государственный секретарь США Энтони Блинкен утверждает, что военное сотрудничество России и Северной Кореи якобы несет угрозу глобальному миру. Об этом представитель Белого дома заявил на форуме по американо-южнокорейским отношениям.

"Мы рука об руку работаем с другими партнерами и союзниками, чтобы подчеркнуть опасные аспекты, за счет которых сотрудничество РФ и Северной Кореи угрожает глобальному миру и безопасности", - сказал Блинкен.

Госсекретарь США также высказался о недавнем визите северокорейского лидера Ким Чен Ына в Москву, когда на самом деле глава Северной Кореи побывал на Дальнем Востоке России.

"Помимо ракетных пусков, угрозы безопасности в более широких масштабах со стороны КНДР были четко продемонстрированы визитом Ким Чен Ына в Москву в этом месяце", - сказал Блинкен.

Ранее KP.RU писал, что визит Ким Чен Ына по городам Дальнего Востока России продлился с 12 по 17 сентября. За это время глава КНДР провел четырехчасовые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, встретился с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, посетил авиазавод в Комсомольск-на-Амуре, осмотрел фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" во Владивостоке, а также побывал на балете на Приморской сцене Мариинского театра.