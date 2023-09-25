Что случилось за день: главные события 25 сентября Фото: REUTERS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз обратил несколько оскорбительных пассажей в адрес России. Министерство иностранных дел РФ прокомментировало эти выпады, с сожалением отметив, что они не вызывают ничего кроме отторжения.

Тем временем на полях украинского конфликта произошёл героический бой, во время которого пятеро российских военнослужащих отразили атаку целой штурмовой бригады ВСУ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уже доложил о героизме наших солдат лично президенту Владимиру Путину.

Также сегодня стало известно, что на Украину прибыла первая партия американских танков Abrams, что подтвердил украинский президент Владимир Зеленский. Впрочем, российские военные эксперты уже давно говорили, что Abrams слишком тяжелы и громоздки для украинского конфликта.

Российский актёр Артём Ткаченко попал в неприятную ситуацию с мошенничеством, связанным с криптоинвестициями. По его словам, на протяжении двух лет из него вытягивал деньги мошенник, и в результате актёр потерял 10 биткоинов и 6 млн рублей.

Ну а США, как всегда, снова вводят против России санкции. На этот раз Вашингтон затронул пять российских компаний, якобы, действующих против национальных интересов США. Стоит отметить, что в новом списке также есть бизнес из Пакистана, Китая, Финляндии, Омана, Германии и ОАЭ.

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