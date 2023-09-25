Депутат Арефьев: цены на топливо в РФ могут стабилизироваться в ближайшие дни Фото: Алексей БУЛАТОВ

Цены на топливо в России могут стабилизироваться уже на текущей неделе, но несмотря на это, необходимо вернуть ввозные пошлины на вывоз топлива из страны. Такое заявление сделал депутат Государственной думы РФ Николай Арефьев в беседе с «Лентой.ру».

— На прошлой неделе этот вопрос рассматривался при отчете министра сельского хозяйства. Нас заверили, что на этой неделе произойдет стабилизация цен на мировом нефтяном рынке. Единственное, что хотелось бы отметить: нас уверяли, что все это не так просто, — добавил депутат.

Ранее о снижении цен на топливо рассказал Пятый канал. Снижение стоимости ожидается на фоне ограничения экспорта топлива, введенного Минэнерго России. При этом в ведомстве подчеркнули, что ограничения введены бессрочно.

При этом в России нет дефицита топлива и в опте, и в рознице. Также в стране достаточно запасов на нефтеперерабатывающих заводах. Такой вывод сделали участники совещания по внутреннему рынку нефтепродуктов, которое провел вице-премьер Александр Новак. Об этом рассказала «Российская газета».