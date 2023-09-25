«Почта России» отреагировала на заявление Матвиенко о финансовой дыре в компании

«Почта России» в ответ на слова Матвиенко напомнила о своей социальной роли Фото: Михаил ФРОЛОВ

Руководство «Почты России» отреагировало на заявления председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о «финансовой дыре» в компании. Гендиректор Михаил Волков признал, что ситуация в организации остается напряженной, но напомнил о социальной функции «Почты России».

Волков, чьи слова цитирует пресс-служба компании, признался, что в начале 2023 года финансовое положение компании было крайне непростым.

«За полгода нам удалось изменить тренд - почти в три раза сократить убыток от операционной деятельности, открыть многие временно закрытые отделения, вернуть людей. Но ситуация остается очень напряженной», - заявил гендиректор «Почты России».

В то же время он напомнил, что порядка 27 тысяч почтовых отделений находятся в удаленных населенных пунктах.

«Большинство из них имеют отрицательную маржинальность и несут исключительно социальную миссию. Они нужны людям, нужны государству, но для их содержания необходима системная поддержка», — пояснил Волков.

Ранее Матвиенко заявила о том, что в бюджете «Почты России» растет «финансовая дыра». По ее мнению, в связи с происходящим федеральному кабмину необходимо оперативно выработать правильную финансовую модель существования «Почты России». Матвиенко подчеркнула, что такая организация нужна, поэтому нужно быстро принимать решения, в противном случае «финансовая дыра превратиться в огромную яму».