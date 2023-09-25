Медведев: в России проработают возможность оказания госуслуг по загранпаспортам

Россиянам могут разрешить получать госуслуги по заграничному паспорту Фото: Александр Подгорчук

В России проработают возможность использовать гражданами РФ заграничных паспортов для получения госуслуг. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев по итогам заседания комиссии по вопросам миграционной политики.

Медведев на своей странице во "ВКонтакте" написал, что российские власти всесторонне проработают вопрос использования заграничных паспортов помимо внутренних для совершения "юридически значимых действий и получения госуслуг".

Ранее стало известно, что МВД не поддержало идею о платном ускорении выдачи загранпаспортов. Автором данной инициативы стал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Он предложил эксперимент по ускоренной выдаче загранпаспортов за дополнительную плату.

KP.RU также сообщил, что президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет нормы признания загранпаспортов недействительными.