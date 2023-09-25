Стоматолог развеял популярный миф о сладкой газировке Фото: Shutterstock

Популярный миф о том, что сладкую газировку можно пить через трубочку и не вредить своим зубам, не соответствует действительности. Об этом рассказал стоматолог Артур Тумашевич в беседе с «Газетой.Ru», отметив, что таким образом страдает задняя поверхность зубов.

— Если мы пьем через трубочку, то мы понижаем нагрузку на поверхность зуба, но абсолютно не защищаем внутреннюю поверхность зубов. Там формируется другой эффект: происходит заброс кислоты из желудка в полость рта, травмируется поверхность зуба, она разлагается и потом становится только хуже, — отметил стоматолог.

Биолог Наталья Колман рассказала, что употребление газированных напитков и магазинных соков способно ослабить иммунную систему человека, а особенно возрастает риск подобного именно в осенний период. Эти слова специалиста опубликовал телеканал «360».

Также стоматолог Вероника Мелехова рассказала, что жевательную резинку стоит жевать только после еды и не дольше 15 минут, поскольку только в этот период она приносит пользу. Жвачка помогает убрать остатки еды и стимулировать выработку слюны у человека. Эти слова специалиста опубликовал Life.ru.