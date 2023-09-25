Эрдоган и Алиев заложили фундамент газопровода из Ыгдыра в Нахичевань Фото: REUTERS

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 25 сентября, заложили фундамент газопровода Ыгдыр-Нахичевань. Об этом проинформировала пресс-служба азербайджанского лидера.

«25 сентября состоялась церемония закладки фундамента газопровода Ыгдыр-Нахичевань. В церемонии приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган», - сказано в сообщении пресс-службы.

Сайт KP.RU анонсировал визит Эрдогана в Нахичевань. Сообщалось, что турецкий лидер вместе с азербайджанским коллегой примут участие в церемонии закладки газопровода Ыгдыр - Нахичевань. В планах также было торжественное открытие Нахичеванского военного комплекса.

Кроме того, канцелярия Эрдогана ранее заявила, что лидеры Турции и Азербайджана обсудят отношения двух государств и обменяются мнениями по ряду региональных и глобальных проблем, в том числе и по ситуации в Нагорном Карабахе.