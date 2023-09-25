Медведев: 8,2 млн иностранцев посетили Россию за первое полугодие 2023 года

Медведев заявил, что миграционный поток в РФ увеличивается Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Миграционный поток в Россию увеличивается. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев по итогам заседания комиссии по вопросам миграционной политики.

"По данным МВД, в первом полугодии текущего года Россию посетили 8,2 млн иностранцев - это почти на 62 процента больше, чем за тот же период прошлого года", - сказал Медведев на видео, которое он опубликовал на своей странице во "ВКонтакте".

Медведев также отметил, что трудовые мигранты - важные трудовые ресурсы для России. Однако их пребывание в регионах страны порождает и проблемы. Среди них рост преступности в среде иностранцев и конфликт с местными жителями. "Допускать этого нельзя", - подчеркнул Медведев.

Ранее KP.RU писал, что председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов предложил "безальтернативно" выдворять мигрантов за нарушение закона. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в ГД.