Свыше 100 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе «Это у нас семейное» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Свыше 100 тысяч человек из 89 регионов России и 38 стран подали заявки на участие в конкурсе «Это у нас семейное». Об этом сообщила пресс-служба президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«За три недели о своем желании участвовать в новом конкурсе «Это у нас семейное» заявили свыше 100 тысяч человек, а это более 17 тысяч семей», - сказано в заявлении пресс-службы.

По ее данным, заявки подали семьи из всех 89 регионов страны, в том числе из четырех новых, где наибольшую активность проявили жители ДНР и ЛНР. К ряду семей из РФ присоединились их родственники из-за границы. Таким образом в новом проекте примут участие 38 стран, отметили организаторы.

Сайт KP.RU писал о старте конкурса «Это у нас семейное». Проект, поддержанный президентом РФ Владимиром Путиным, расскажет о семьях, которые гордятся своей историей. Согласно условиям конкурса, принять участие в нем могут команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений.

Конкурс будет состоять из нескольких этапов, а большой финал состоится летом следующего года в столице России. Ожидается, что в Москву приедут 300 семей.