Заседание суда по иску к приёмным родителям Дани Милохина перенесли на октябрь Фото: Борис КУДРЯВОВ

Заседание суда по иску к приёмным родителям блогера Дани Милохина, сбежавшего из России и объявленного в розыск по заявлению военкомата Анапы, перенесли на 16 октября 2023 года из-за неявки. Об этом сообщили в пресс-службе объединённых судов Краснодарского края.

«Заседание перенесено на 16 октября из-за неявки привлеченного лица, который не пришёл к назначенному времени, так как находился в больнице», - заявили в публикации.

Приёмный отец блогера, Дмитрий Тюленев, заявил о требованиях администрации Анапы снести два дома, принадлежащих их семье, а также сообщил о закрытии магазина одежды, якобы, являющегося единственным источником их дохода.

В администрации города, в ответ на эти обвинения, заявили что иск обусловлен нарушениями, выявленными при строительстве и расширении домов Тюленева. Ведение коммерческой деятельности на занятой ими территории запрещено, а один из домов «имеет признаки магазина одежды». Второй же дом, по заявлению анапских властей, занял 71 квадратный метр территории общего пользования при самовольном расширении территории собственником.

Ранее «КП-Кубань» сообщал детали споров между приёмной семьёй Милохина и властями курортного города Анапа.