В Госдуме предложили разрешить реструктуризацию налоговых задолженностей Фото: Shutterstock

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в России необходимо разрешить реструктуризацию долгов по налоговым платежам. Об этом он рассказал в беседе с «Абзацем».

— Есть определённые законом права граждан на получение социального, имущественного, инвестиционного вычетов. Сегодня, имея налоговую задолженность, эти вычеты не получишь, — отметил Нилов.

По мнению парламентария, подобные ограничения стоит минимизировать, тогда человек за счет налогового вычета в том числе может погасить имеющиеся задолженности. При этом на данный момент даже один рубль задолженности блокирует получение налогового вычета.

Нилов считает, что в России необходимо облегчить и саму процедуру получения налогового вычета вне зависимости от наличия долгов, а у Федеральной налоговой службы есть для этого все инструменты.

Ранее президент России Владимир Путин предложил увеличить размер социального налогового вычета по расходам на обучение детей с 50 до 110 тысяч рублей в год. Также глава государства предложил увеличить налоговые вычеты на собственное обучение и на приобретение лекарств.