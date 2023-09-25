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НовостиПроисшествия25 сентября 2023 16:57

Губернатор Гладков: женщина ранена из-за обстрела ВСУ завода в Шебекино

Три украинских снаряда упали на территорию одного из промышленных предприятий в городе
Дарья ЧИПУРНАЯ
Одна женщина пострадала в результате обстрела ВСУ завода в Шебекино

Одна женщина пострадала в результате обстрела ВСУ завода в Шебекино

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что город Шебекино вновь подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) вечером в понедельник, 25 сентября.

По данным Гладкова, минимум три украинских снаряда упали на территорию одного из промышленных предприятий в Шебекино, в результате чего пострадала сотрудница завода. Ее доставили в центральную районную больницу.

Кроме того, как сообщил Гладков в Telegram, в результате атаки ВСУ есть повреждения на территории нескольких цехов. Оперативные службы работают на месте.

Ранее KP.RU писал, что еще одна женщина получила ранения в результате обстрела ВСУ дороги в частном секторе Шебекино.