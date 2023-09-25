Пашинян и Колокольцев обсудили сотрудничество между МВД Армении и России Фото: REUTERS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник, 25 сентября, провел в Ереване встречу с министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым, где заявил о важности сотрудничества МВД двух государств.

О встрече Пашиняна и Колокольцева проинформировала пресс-служба правительства Армении.

«Премьер-министр отметил важность тесного сотрудничества и последовательной работы между МВД двух стран в борьбе с преступностью и по другим направлениям», - сказано в сообщении кабмина республики.

Колокольцев, в свою очередь, по информации пресс-службы, рассказал о совместных программах России и Армении.

Сайт KP.RU писал о визите Колокольцева в Ереван. МВД РФ ранее заявило, что глава ведомства прибыл в Армению для участия в заседании объединенной коллегии министерств внутренних дел двух государств. Сообщалось, что совместные мероприятия будут нацелены на обеспечение общественной безопасности в регионе.