На автора хита Gangnam Style из Южной Кореи завели дело: в чем подозревают певца Psy

Прокуратура Южной Кореи рассмотрит дело в отношении автора хита Gangnam Style. Фото: Lee Jae-Won/ AFLO/Global Look Press

Полиция Южной Кореи направила в прокуратуру материалы дела против исполнителя хита Gangnam Style - певца Psy. Пак Чэ Сана (настоящее имя) обвиняют в незаконном получении рецептурных психотропных препаратов. Об этом сообщило агентство Рёнхап.

Следствие установило, что в период с 2022 по 2025 год он направлял своего менеджера и других людей забирать для него препараты Xanax и Stilnox. При этом врач выписывал лекарства без очных приемов пациента, что противоречит действующему законодательству страны. За подобное нарушение грозит до года лишения свободы или штраф до 10 миллионов вон (около 476 тысяч рублей).

Оба препарата применяются при тревожных расстройствах, нарушениях сна и депрессии. Агентство уточнило, что личный визит к врачу обязателен, поскольку эти средства вызывают зависимость.

Всего в деле фигурируют шесть человек: сам певец, лечащий врач, менеджер и ряд других лиц. Представители Psy заявили о готовности к дальнейшему сотрудничеству со следствием. Теперь уже на уровне прокуратуры. Как известно, первые сообщения о возбуждении дела появились еще в конце августа 2025 года.

Ранее KP.RU писал про новые детали в деле о доведении до самоубийства оперного певца и заслуженного артиста РФ Евгения Кунгурова. Как известно, все подозрения пали на отца исполнителя. Однако недавно следствие признало его потерпевшим после того, как был проведен допрос.