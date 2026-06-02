Задержанный Францией танкер Tagor прибыл на якорную стоянку Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Танкер Tagor, задержанный французскими Военно-морскими силами, прибыл в залив Дуарнене на северо-западе Франции. Об этом свидетельствуют данные портала MarineTraffic, изученные РИА Новости.

Судно будет находиться на якорной стоянке как минимум несколько дней, пока продолжается расследование, сообщает Ouest-France. Ранее морская префектура Франции по Атлантическому региону информировала, что танкер прибудет на место 2 июня.

31 мая Франция задержала в Атлантическом океане танкер Tagor. Операцию по задержанию судна провели Военно-морские силы Франции при поддержке Великобритании. По данным французской стороны, танкер якобы шел из России под ложным флагом. Посольство России в Париже заявило, что Франция не уведомляла российскую сторону о своих действиях. В дипмиссии также отметили, что капитаном танкера, по предварительным данным, является гражданин России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал задержание Францией танкера незаконным и похожим на пиратство.

Как писал KP.RU, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российское посольство в Париже делает всё возможное для защиты прав и безопасности россиян-членов команды задержанного танкера Tagor.