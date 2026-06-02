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НовостиВ мире2 июня 2026 9:06

Задержанный Францией танкер Tagor прибыл на якорную стоянку

Танкер Tagor доставлен во французский залив Дуарнене
Мария СПИРИДОНОВА
Задержанный Францией танкер Tagor прибыл на якорную стоянку

Задержанный Францией танкер Tagor прибыл на якорную стоянку

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Танкер Tagor, задержанный французскими Военно-морскими силами, прибыл в залив Дуарнене на северо-западе Франции. Об этом свидетельствуют данные портала MarineTraffic, изученные РИА Новости.

Судно будет находиться на якорной стоянке как минимум несколько дней, пока продолжается расследование, сообщает Ouest-France. Ранее морская префектура Франции по Атлантическому региону информировала, что танкер прибудет на место 2 июня.

31 мая Франция задержала в Атлантическом океане танкер Tagor. Операцию по задержанию судна провели Военно-морские силы Франции при поддержке Великобритании. По данным французской стороны, танкер якобы шел из России под ложным флагом. Посольство России в Париже заявило, что Франция не уведомляла российскую сторону о своих действиях. В дипмиссии также отметили, что капитаном танкера, по предварительным данным, является гражданин России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал задержание Францией танкера незаконным и похожим на пиратство.

Как писал KP.RU, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российское посольство в Париже делает всё возможное для защиты прав и безопасности россиян-членов команды задержанного танкера Tagor.