16-летний украинец приставал к проводнице и напал на машиниста поезда в Германии. Фото: IMAGO/5VISION.NEWS/GLOBAL LOOK PRESS

В Германии на региональной железной дороге в Саксонии 16-летний пьяный украинский подросток приставал к проводнице, напал на машиниста поезда, а потом сцепился с пассажиром, который пытался разнять потасовку. Об этом сообщает местное издание Welt.

Все началось с того, что подросток вместе с приятелем пересек железнодорожные пути в запрещенном месте. Нарушение сфотографировала проводница. Уже в поезде украинец начал приставать к проводнице.

На помощь коллеге пришел машинист. Пьяный подросток ударил его по лицу, повалил на землю и наступил на машиниста ногами. В потасовку вмешался 23-летний пассажир и распылил в сторону нападавшего спрей для отпугивания животных. Подросток сбежал.

Позже полицейские обнаружили дебошира спящим в близлежащем лесу и передали матери. Сейчас полиция объявила о розыске свидетелей инцидента.

Ранее политолог Александр Рар предупредил о нарастающих проблемах с массовой миграцией украинцев в Европу. Он подчеркнул, что в Германии власти уже взвыли из-за большого потока украинских беженцев. В ФРГ даже отменили выплаты приезжим, но поток беженцев не иссякает.