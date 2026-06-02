Губернатор Самарской области оценил работу новой детской поликлиники

Это первая подобная крупная детская поликлиника в Самаре. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 2 июня, в Октябрьском районе Самары открылась новая детская поликлиника, которая сможет принять более 24 тысяч ребят. Медучреждение посетил и оценил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Долгожданный и очень нужный объект. Рад, что жители довольны. В учреждении трудятся замечательные и квалифицированные специалисты. Мы и дальше будем модернизировать сферу здравоохранения. Ведем эту работу совместно с профессиональным сообществом», – сказал глава региона.

До строительства поликлиники дети в Октябрьском районе получали медицинскую помощь в трех приспособленных помещениях на первых этажах жилых домов. Там не хватало оборудования, узких специалистов и возможностей для диагностических исследований.

Новую больницу построили с учетом всех современных требований. Ее общая площадь в 2,5 раза больше, чем в старых помещениях. В поликлинике разместили всю участковую службу, дошкольно-школьное отделение, кабинеты узкопрофильных врачей, разные отделения и др. В здании два фильтр-бокса с отдельными входами, разделены потоки маленьких пациентов.

Организовано отделение неотложной помощи с двумя выездными бригадами. Есть доступ маломобильных групп, игровые комнаты. Всего в штате поликлиники – около 100 человек медицинского персонала, в том числе 64 врача. Это первая подобная крупная детская поликлиника в Самаре. Объект построен по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».