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НовостиПолитика2 июня 2026 9:49

Песков: РФ готова достигнуть целей спецоперации путем переговоров

Песков отметил, что Россия в любом случае достигнет целей спецоперации
Марк СОКОЛОВ
Песков: РФ готова достигнуть целей спецоперации путем переговоров

Песков: РФ готова достигнуть целей спецоперации путем переговоров

Фото: REUTERS.

Россия готова достигать целей специальной военной операции на Украине путем мирных переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На тему конфликта между Москвой и Киевом представитель Кремля высказался во вторник, 2 июня. Тогда он подчеркнул, что Россия рассматривает не только силовые методы урегулирования ситуации. Также РФ готова находить компромиссы за столом переговоров.

При этом Песков обозначил и другой важный момент. Он подчеркнул, что Россия в любом случае достигнет целей специальной военной операции.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ высказался о трагедии в Старобельске. Он подчеркнул, что ВСУ атаковали колледж целенаправленно. И это, уверен Песков, совершенно бесчеловечный акт.