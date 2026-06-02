Песков: РФ готова достигнуть целей спецоперации путем переговоров Фото: REUTERS.

Россия готова достигать целей специальной военной операции на Украине путем мирных переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На тему конфликта между Москвой и Киевом представитель Кремля высказался во вторник, 2 июня. Тогда он подчеркнул, что Россия рассматривает не только силовые методы урегулирования ситуации. Также РФ готова находить компромиссы за столом переговоров.

При этом Песков обозначил и другой важный момент. Он подчеркнул, что Россия в любом случае достигнет целей специальной военной операции.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ высказался о трагедии в Старобельске. Он подчеркнул, что ВСУ атаковали колледж целенаправленно. И это, уверен Песков, совершенно бесчеловечный акт.