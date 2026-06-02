«Мама, там пьяный мужик стоит»: жильцов «нехорошей квартиры» больше года пугал барабашка

Жители Арзамаса пожаловались на полтергейста в мэрию. Фото: Георгий Федоровский

В нижегородском Арзамасе больше года жители одной из квартир страдали от невидимого агрессивного существа, которое устроило настоящий погром. Об этом сообщает «КП-Нижний Новгород». Как рассказали владельцы квартиры, посуда у них летала сквозь стены, из закрытого холодильника вылетали соленья, а однажды кастрюля рассекла голову хозяйке Наталье.

«Мама, смотри, там за дверью какой-то пьяный мужик стоит, с разбитой бровью», — однажды сказал маленький сын владелицы квартиры, который первым заметил барабашку. Женщина обернулась, но никого не увидела. Позже соседи рассказали, что раньше в этой квартире был притон с пьянками и вечными драками.

Но настоящий кошмар начался в сентябре 2024 года. Приглашенный батюшка не смог утихомирить барабашку, псалтырь и крест вылетели у хозяйки из рук.

Приехавшие из Москвы «охотники за привидениями» дали духу имя Флис. Исследователь из Русского географического общества Виктор Фефелов переночевал в аномальной квартире и утром написал заявление заместителю мэра. Чиновник пообещал разобраться, после чего в соседней брошенной квартире поменяли дверь. С ноября 2025 года полтергейст успокоился сам, и Наталья наконец занялась ремонтом.

Также загадочный случай произошел в городе Заполярном Мурманской области. Люди жаловались на странные звуки, якобы исходящие от Кольской сверхглубокой скважины. Местные жители считают, что возможные шумы связаны с работой промышленных предприятий или военных баз поблизости. Однако слухи об этом опровергли.