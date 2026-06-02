Новосибирец судится с бывшей женой, обвинившей его в похищении

Евгений считает, что бывшая хочет ему отомстить и получить деньги. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирец Евгений судится с бывшей женой Галиной*. Пара познакомилась на сайте знакомств в 2022 году, но брак распался через две недели после свадьбы. По словам мужчины, причиной стали постоянные скандалы из-за денег и случай с гвоздодером, когда Галина якобы набросилась на него с криками «Я тебя убью!». Об этом Евгений рассказал КП-Новосибирск.

Когда мужчина решил подать на развод бывшая написала на него заявление в полицию об избиении, утверждает Евгений. Он уверяет, что не бил ее, а только отбирал инструменты, опасаясь за свою жизнь. Полиция, по его словам, выяснила, что Галина симулировала последствия нападения, и отказала в возбуждении дела. Затем, как говорит мужчина, бывшая потребовала 150 тысяч «за отказ от претензий», но он отказал.

Позже, по версии Евгения, Галина обратилась в общественную организацию, после чего в соцсетях появился ролик с обвинениями в его адрес. Авторы видео вскоре признали, что не проверили информацию, и удалили публикацию. Однако Галина, уверяет Евгений, отправила видео на его работу.

Евгений подал на Галину в суд за клевету, но первую инстанцию проиграл и готовит апелляцию. Редакция КП-Новосибирск готова предоставить слово второй стороне конфликта.

*Имя изменено

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