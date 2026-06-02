Старейший мужчина Британии умер на 110-м году жизни

За свою долгую жизнь Артур Эспинолл успел увидеть правление четырех британских монархов и более двух десятков премьер-министров. Фото: PeopleImages/Shutterstock/Fotodom

В Британии скончался старейший мужчина государства Артур Эспинолл. На момент смерти ему было 109 лет. Об этом сообщила газета The Mirror.

Мужчина покинул мир 1 июня. За свою долгую жизнь он успел увидеть правление четырех британских монархов и более двух десятков премьер-министров.

Эспинолл появился на свет 13 октября 1916 года. С 14 лет он трудился на предприятии своего отца Фреда, занимавшемся производством крепежных изделий. На пенсию долгожитель вышел лишь в 90 лет. Обстоятельства его смерти не уточняются.

После ухода Эспинолла звание старейшего жителя Англии перешло к Джеку Сигерсу, родившемуся 9 июля 1917 года. Исходя из даты рождения, британцу сейчас 109 лет.

KP.RU прежде сообщал, что на территории Франции скончался самый старый пес в мире по кличке Лазар. На момент смерти возраст животного составлял ровно 30 лет. Лазар был породы папийон.