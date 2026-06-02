Сколько можно есть сливочного масла в день: диетолог поставил точку

20-25 грамм такого масла в день - стандартная рекомендация еще с советских времен. Фото: Dariia Belkina / Shutterstock / Fotodom

Сливочное масло часто вызывает споры у тех, кто следит за питанием. Диетолог и эндокринолог Антон Поляков рассказал, сколько масла можно безопасно съедать в день. Об этом пишет aif.ru.

«20-25 грамм такого масла в день - стандартная рекомендация еще с советских времен. Можно пару бутербродов, например, съесть или кусочек того же масла положить в кашу. Это вполне нормальная история», – пояснил диетолог.

Специалист отметил, что лучше отдавать предпочтение сливочному маслу с жирностью 82,5%. В таком количестве продукт можно спокойно включать в рацион, например, в виде бутерброда или небольшого кусочка в каше.

По словам врача, при умеренном употреблении сливочное масло может быть полезным. Оно содержит витамины A, D, E и K2, а также бета-каротин и жирные кислоты, которые могут поддерживать работу организма и оказывать мягкое противовоспалительное действие на пищеварительную систему.

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