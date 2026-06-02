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НовостиПроисшествия2 июня 2026 11:27

Четыре мирных жителя пострадали при атаке БПЛА ВСУ на Белгородскую область

Оперштаб Белгородской области сообщил о последствиях атаки ВСУ на регион
Вениамин ЗАХАРОВ
Четыре мирных жителя пострадали при атаки БПЛА ВСУ на Белгородскую область

Четыре мирных жителя пострадали при атаки БПЛА ВСУ на Белгородскую область

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Четыре мирных жителя пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

Как отметили в оперштабе, в городе Валуйки при детонации беспилотника мужчина получил акубаротравму, госпитализация ему не потребовалась. На месте атаки повреждена транспортная инфраструктура.

Кроме того, в поселке Красная Яруга Краснояружского округа от детонации БПЛА трое мужчин получили множественные осколочные ранения. Они были доставлены в местную больницу.

В Шебекинском округе, в городе Шебекино, в результате атак дронов один частный дом получил значительные повреждения. Были повреждены газовая труба, линия электропередачи и автомобиль. Информация о последствиях уточняется.

Ранее сайт KP.RU писал, что в селе Новая Деревня Белгородского округа FPV-дрон сдетонировал на автобусной остановке. Четверо мужчин получили минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения.