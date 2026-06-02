11 оленят погибли во время стрижки полей в Германии Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ауэрсвальде (Средняя Саксония) во время покоса полей погибли 11 оленят. Инцидент произошел 25 мая, сообщает Spiegel.

По факту гибели животных завели уголовное дело, которая проверяет возможные нарушения законов о защите животных и охране природы. Издание пишет, что оленята особенно уязвимы в сезон покоса, самки оставляют потомство в высокой траве, где детеныши тихо прячутся и их трудно заметить.

Известно, что местные жители заранее предупреждали аграриев о присутствии животных на участке, увидеть их можно было при помощи дронов. Однако трагедию предотвратить не получилось.

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