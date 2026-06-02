Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире2 июня 2026 12:22

11 оленят погибли во время стрижки полей в Германии

Олени оставляют своих детенышей в траве, и их не всегда можно заметить
Авторы (2):
Анна АДАМАЙТЕС
Сергей ЧИКОВ
11 оленят погибли во время стрижки полей в Германии

11 оленят погибли во время стрижки полей в Германии

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ауэрсвальде (Средняя Саксония) во время покоса полей погибли 11 оленят. Инцидент произошел 25 мая, сообщает Spiegel.

По факту гибели животных завели уголовное дело, которая проверяет возможные нарушения законов о защите животных и охране природы. Издание пишет, что оленята особенно уязвимы в сезон покоса, самки оставляют потомство в высокой траве, где детеныши тихо прячутся и их трудно заметить.

Известно, что местные жители заранее предупреждали аграриев о присутствии животных на участке, увидеть их можно было при помощи дронов. Однако трагедию предотвратить не получилось.

Ранее KP.RU писал, что в Мексике во время детских соревнований по плаванию в открытой воде прямо к участникам подплыл крупный крокодил. Спасатель на гидроцикле встал между рептилией и юными спортсменами, после чего хищник ушел под воду.