Автогонщик надругался над медсестрой Шумахера: женщина проснулась от боли и вся в крови Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Швейцарии стартовал суд над автогонщиком Джои Моусоном, которого обвиняют в надругательстве над женщиной, ухаживавшей за легендарным Михаэлем Шумахером. Потерпевшая рассказала, что очнулась от резкой боли на простынях, залитых кровью. Подробностями делится Daily Mail.

Инцидент произошёл в 2019 году в доме неподалёку от Женевы. По версии следствия, Моусон дважды изнасиловал медсестру, которая из-за сильного опьянения не могла стоять на ногах. Когда женщина пришла в себя, она была раздета и ничего не помнила, но почувствовала боль и увидела кровь.

Обвиняемый свою вину категорически отрицает и настаивает на добровольном характере отношений. В суде зачитали его извинения в смс, где он писал: «Мне очень жаль от всего сердца». Сам Моусон признал, что был сильно пьян, но заявил, что не хотел, чтобы сотрудники узнали об их «интимном моменте».

Изначально процесс хотели провести ещё в октябре, но гонщик не явился. Судьи совещались час и в итоге перенесли заседание на неопределённый срок.

Ранее стало известно, что в Техасе священник может получить пожизненное за изнасилование прихожанок. Он домогался до женщин под видом «духовной поддержки».