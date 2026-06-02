Россиянам перечислили некоторые виды продуктов, которые существенно подешевели в последнее время Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В мае крупные торговые сети снизили цены на базовый набор социально значимых продуктов первой цены на 11,4% в годовом выражении. Об этом сообщил председатель АКОРТ Станислав Богданов. Свое мнение он высказал в интервью изданию РИА Новости.

Подешевели 18 из 25 продуктов набора. Сильнее всего упали цены на овощи борщевого набора и крупы. Картофель стал дешевле на 48,4%, до 39 рублей за кг, свекла — на 47%, до 41 рубля, репчатый лук — на 42%, до 38 рублей, белокочанная капуста — на 41%, до 40 рублей. Также подешевела популярная крупа, в частности, речь идет о рисе, теперь его стоимость составляет 46 рублей за килограмм.

Ранее KP.RU рассказал, что происходит с ценами на продукты для окрошки. Отмечается, что за год этот показатель тоже упал. Теперь стоимость «самого летнего блюда» составила чуть больше 440 рублей. Аналитики издания отмечают, что это связано с сезонностью продуктов.