На Урале 13-летняя девочка напала с ножом на сверстницу после розыгрыша

На Урале 13-летняя девочка напала с ножом сверстницу после розыгрыша Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области 13-летняя школьница ударила ножом 12-летнюю девочку после розыгрыша с конфетой. Пострадавшей пробили легкое. Об этом пишет «КП-Урал».

Инцидент произошел 30 мая в Полевском. 12-летняя девочка гуляла с подругами в районе дома на улице Розы Люксембург, когда к ним подошли две незнакомые школьницы. Однако вскоре между детьми начался конфликт.

По данным источника KP.RU, ссора возникла из-за розыгрыша. 13-летняя школьница предложила потерпевшей конфету, но в фантике оказался камень. После этого девочки начали спорить и пинать друг друга. Затем школьница достала нож.

После этого одна из девочек ударила сверстницу ножом в спину. У пострадавшей диагностировали проникающую колото-резаную рану грудной клетки с повреждением левого легкого. Девочку прооперировали, сейчас она находится в больнице в удовлетворительном состоянии.

«Марина заказала нож на маркетплейсе. С собой носила его для самообороны, ее мама знала про это», — уточнил источник издания.

Нападавшую нашли за сутки. Перед этим полицейские опросили нескольких девочек. По факту произошедшего в СУ СК по Свердловской области возбудили уголовное дело о покушении на убийство. При этом, как отмечает KP.RU, школьница, скорее всего, избежит уголовного наказания, поскольку ей еще не исполнилось 14 лет. Ее уже поставили на учет в ПДН.

Напомним, в феврале в Пермском крае семиклассник напал с ножом на сверстника в школе. Пострадавшего мальчика срочно эвакуировали в больницу соседнего города. Позже детский омбудсмен рассказывала, что подросток несколько раз ударил одноклассника в тело и шею. После этого с семьей школьника начали работать специалисты.