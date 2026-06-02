Профессор УрФУ Гилев: алкоголь делает человека приманкой для комаров Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Профессор кафедры биоразнообразия и биоэкологии УрФУ Алексей Гилев в беседе с корреспондентом «КП-Екатеринбург» опроверг популярный миф о том, что алкоголь отпугивает комаров.

По словам собеседника издания, спиртное, наоборот, делает людей более привлекательными для кровососущих насекомых. При употреблении алкоголя повышается температура тела, усиливается потоотделение и учащается дыхание, что приманивает комаров.

Вероятно, миф об обратном возник потому, что у пьяного человека снижается чувствительность, и ему становится все равно на укусы. Однако после того, как «употребивший» протрезвеет, его будет ждать сюрприз в виде зудящей кожи.

Ранее судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун предупредил о высоком риске раннего алкоголизма у детей из пьющих семей. По его словам, они могут начать употреблять уже в два-три года, а к 10 годам стать уже хроническими алкоголиками.