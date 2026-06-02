Шведский самолет Gulfstream IV заметили у границы РФ в районе Мурманска Фото: REUTERS.

Самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream IV, принадлежащий военно-воздушным силам Швеции, был замечен в непосредственной близости от воздушных границ России в Мурманской области. РИА Новости пишет, что борт наматывает круги прямо над территорией соседней Финляндии.

В публикации отметили, что летательный аппарат ведет разведывательную деятельность примерно в 220 километрах от Мурманска по прямой.

Около 10:30 по московскому времени разведчик поднялся с аэродрома в финском городе Тампере и сразу же взял северный курс. Добравшись до северной части Финляндии, пилот развернул машину и начал двигаться по петлеобразной траектории, буквально выписывая «восьмерки» вдоль российской границы.

Это не первый случай появления западной техники у российских рубежей за последнее время. 20 мая рядом с границами РФ засветился самолет-заправщик НАТО Airbus A330 MRTT.