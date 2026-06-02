Первая подобная программа в Армении: зачем ЕС передал Еревану 2,2 миллиона евро

ЕС передал Армении 2,2 млн евро для содействия либерализации визового режима. Фото: Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

Евросоюз выделит Армении 2,2 миллиона евро для продвижения процесса либерализации визового режима. Об этом сообщила пресс-служба МВД Армении.

Средства также направлены на реформирование пограничного управления, повышение защищенности документов и преобразования в правоохранительной сфере.

Финансирование поступит в рамках программы, запущенной 1 июня. Ее полное название гласит: «Поддержка диалога по либерализации визового режима в Армении в области управления границами, безопасности документов и реформ правоохранительных органов». Реализацией занимается Литва при поддержке ЕС и в тесном взаимодействии с армянским министерством внутренних дел.

Глава МВД страны Арпине Саркисян назвала программу первой в своем роде. По ее словам, прежде в государстве не было инициатив, которые напрямую были бы ориентированы на поддержку процесса визовой либерализации.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян высказался об ограничениях на ввоз ряда армянских продуктов в Россию. Он заверил всех фермеров страны, что власти обязательно возьмут на себя ответственность за отмену поставок товаров.