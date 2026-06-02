Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире2 июня 2026 13:05

Первая подобная программа в Армении: зачем ЕС передал Еревану 2,2 миллиона евро

ЕС передал Армении 2,2 млн евро для содействия либерализации визового режима
Арина СЕРОВА
ЕС передал Армении 2,2 млн евро для содействия либерализации визового режима. Фото: Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

ЕС передал Армении 2,2 млн евро для содействия либерализации визового режима. Фото: Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

Евросоюз выделит Армении 2,2 миллиона евро для продвижения процесса либерализации визового режима. Об этом сообщила пресс-служба МВД Армении.

Средства также направлены на реформирование пограничного управления, повышение защищенности документов и преобразования в правоохранительной сфере.

Финансирование поступит в рамках программы, запущенной 1 июня. Ее полное название гласит: «Поддержка диалога по либерализации визового режима в Армении в области управления границами, безопасности документов и реформ правоохранительных органов». Реализацией занимается Литва при поддержке ЕС и в тесном взаимодействии с армянским министерством внутренних дел.

Глава МВД страны Арпине Саркисян назвала программу первой в своем роде. По ее словам, прежде в государстве не было инициатив, которые напрямую были бы ориентированы на поддержку процесса визовой либерализации.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян высказался об ограничениях на ввоз ряда армянских продуктов в Россию. Он заверил всех фермеров страны, что власти обязательно возьмут на себя ответственность за отмену поставок товаров.