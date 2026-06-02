Ливневые паводки подтопили почти 150 домовладений в Адыгее

Мурат Кумпилов контролирует ситуацию по ликвидации последствий паводка лично и требует того же от подчиненных. Фото: пресс-служба Главы Республики Адыгея.

Стихия в той или иной мере затронула абсолютно все города и районы республики, однако самая тяжелая ситуация сложилась в Майкопе, а также в Майкопском и Тахтамукайском районах. В общей сложности по региону вода проникла почти в полторы сотни домовладений и примерно на четыреста приусадебных участков.

На совещании руководители территорий подробно отчитались перед Муратом Кумпиловым о проделанной на местах работе. Благодаря слаженным действиям спасателей, дорожных служб и других оперативных подразделений удалось откачать воду практически из всех жилых домов и с придомовых территорий. Глава республики поставил задачу полностью завершить эти работы в течение текущего дня. Помимо этого, предстоит в кратчайшие сроки восстановить пострадавшую инфраструктуру. Уже готовятся документы для организации частичных компенсационных выплат жителям, чье имущество пострадало от стихии.

Мурат Кумпилов заявил, что будет держать ситуацию на личном контроле и требует того же от своих коллег на местах. Он подчеркнул, что в Адыгее накоплен серьезный опыт борьбы с чрезвычайными ситуациями. Глава республики рекомендовал любую сложную ситуацию урегулировать с учетом прошлых наработок, привлекая все имеющиеся человеческие и материальные ресурсы. Перед главами муниципальных образований была поставлена задача — находиться вместе с людьми, делать всё необходимое для оказания помощи пострадавшим и скорейшей нормализации жизни в населенных пунктах.

В настоящее время в Адыгее продолжается круглосуточный мониторинг уровня рек. Ситуация остается напряженной, но, как подчеркивают власти, полностью контролируемой. Обнадеживает и прогноз погоды. В ближайшие дни серьезных осадков не ожидается. Во всех муниципалитетах сохраняется режим повышенной готовности.

Касаясь положения дел в сельском хозяйстве, Мурат Кумпилов напомнил, что ранее из-за подтоплений и переувлажнения почвы в регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Сейчас власти прорабатывают различные варианты поддержки аграриев, чьи посевы и угодья пострадали от стихии.