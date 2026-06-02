Путин предложил придать статус государственного докладу о языковой политике Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России предложил придать статус государственного докладу о языковой политике и готовить его ежегодно.

Российский лидер подчеркнул, что план мероприятия по реализации основ утвержден.

"Прошу правительство обеспечить его финансирование и, конечно же, исполнение. Считаю важным наделить доклад о реализации языковой политики статусом государственного, это имеет значение", - отметил президент.

Как писал сайт KP.RU, в июле прошлого года глава государства утвердил основы государственной языковой политики страны. Так, согласно документу, русский язык является национальным достоянием России и важным элементом культуры, который объединяет множество народов страны, а также другие народы мира.