В Запорожской области не менее 10 дронов ВСУ атаковали объект газового хозяйства Фото: REUTERS.

Украинские боевики при помощи беспилотников атаковали инфраструктуру газового хозяйства в Каменке-Днепровской Запорожской области, ранен мирный житель. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на администрацию муниципального округа.

"По поступившей информации между девятью и десятью утра ВСУ атаковали не менее чем десятью беспилотниками инфраструктуру газового хозяйства в Каменке-Днепровской", - отметили местные власти.

В администрации уточнили, что в результате вражеской атаки осколочные ранения получил водитель, также повреждены четыре единицы транспорта.

Как писал сайт KP.RU, ночью 1 июня украинские боевики наносили удары по объектам инфраструктуры Запорожской АЭС и городу-спутнику станции Энергодару. Глава Росатома Алексей Лихачев отметил, что уничтожены пассажирские автобусы, а также грузовые автомобили. Кроме того, были прилеты в жилую инфраструктуру, добавил он.