Профессор УрФУ Гилев: запах некоторых репеллентов только привлекает комаров Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Доктор биологических наук, профессор УрФУ Алексей Гилев рассказал «КП-Екатеринбург», что некоторые репелленты могут не только не отпугивать комаров, но и, наоборот, привлекать их. Эти данные приведены в одной из научных работ.

В ней описывается, что у насекомых может выработаться рефлекс, похожий на рефлекс собак Павлова. В итоге средство не только перестает отпугивать комаров, но и начинает восприниматься им как сигнал о том, что рядом есть еда.

Однако профессор уточнил, что точно определить, какие именно репелленты вызывают подобную реакцию, крайне сложно, для этого нужны дополнительные исследования.

Также Гилев предупредил, что большинство магазинных средств от комаров содержат химические вещества, которые способны вызвать аллергию. Поэтому перед применением нужно внимательно читать инструкцию и не наносить их на кожу, если это не предусмотрено производителем.

Ранее энтомолог Роман Хряпин назвал два самых эффективных способа борьбы с комарами в помещении. Это электрофумигаторы с пиретроидами и обычные москитные сетки на окнах.