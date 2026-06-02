В МИД РФ рассказали, есть ли среди заболевших вирусом Эболы граждане РФ Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Граждане России не обращались за помощью в посольство РФ в Уганде из-за вспышки лихорадки Эбола. Об этом сообщили ТАСС в диппредставительстве.

«На данный момент обращений граждан России за помощью в связи с распространением в стране геморрагической лихорадки Эбола не зафиксировано», — рассказали в российском дипведомстве.

Также, несмотря на отсутствие заболевших Эболой граждан России, в дипведомстве подчеркнули важность взвешивать целесообразность поездки в Уганду.

Ранее KP.RU рассказал о правилах эвакуации россиян из Уганды, если такая необходимость потребуется из-за неблагоприятного развития заболеваемости Эболой. В ведомстве подчеркнули, что готовы даже к негативному сценарию.