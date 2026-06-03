Новый сервис станет частью цифрового помощника по жизненным ситуациям: он сам заметит интерес клиента к поездкам и предложит выгодные варианты

ВТБ планирует запустить цифрового тревел-ассистента на основе генеративного ИИ уже в этом году. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума — 2026 сообщила Ольга Скоробогатова, первый заместитель председателя правления банка.

По её словам, банк делает ставку на развитие интеллектуальных советников. Такие помощники должны помогать клиентам получать максимальную выгоду и находить оптимальные решения для повседневных дел. Банк уже готовит к запуску генеративный ИИ-агент, который подскажет выгодные предложения: от поиска авиа- и ж/д билетов до подбора отелей и готовых туров. Сервис войдёт в состав большого цифрового помощника по разным жизненным ситуациям, а путешествия станут одним из ключевых направлений его работы.

Новый сервис представляет собой генеративного ИИ-агента, функционирующего как персональный тревел-ассистент. Он формирует индивидуальные рекомендации и предложения от партнёров. К примеру, если система зафиксирует частый интерес пользователя к поездкам или приближение отпускного сезона, помощник подскажет выгодные варианты перелётов или жилья.

В любой момент клиент может зайти в чат и запросить у умного помощника нужную информацию: уточнить, где найти дешёвые билеты на самолёт или поезд, найти тур с кешбэком или особыми условиями от партнёров банка. Ассистент учитывает историю трат, бонусные программы и предпочтения по типу отдыха. Кроме того, ИИ-агент будет поддерживать пользователя и в других жизненных сценариях — например, при совершении покупок.

Сегодня в ВТБ ИИ-агенты задействованы в двух направлениях. Для внутренних нужд они помогают сотрудникам быстро находить данные в различных системах, анализировать контекст обращения и качественнее отвечать клиентам. В клиентских сценариях ИИ-советник уже помогает собирать инвестиционный портфель с учётом риск-профиля и готовить персональные рекомендации.

«Мы кардинально меняем саму концепцию банковского обслуживания. Финансы – это инструмент, а жизнь – истинная ценность. Цифровой советник будет помогать клиенту заранее видеть возможности в решении жизненных вопросов, получать персонализированные предложения с акцентом на выгоду клиента там, где пересекаются финансы и ежедневные задачи», – отметила Ольга Скоробогатова.