Молдавия вызвала посла РФ спустя четыре дня после падения дрона в Румынии

Молдавия передала ноту протеста Москве из-за падения БПЛА в Румынии Фото: REUTERS.

МИД Молдавии вызвал посла России в Кишиневе в связи с падением беспилотника в Румынии 29 мая. Ведомство вручило дипломату официальную ноту протеста. Об этом сообщается на сайте молдавского министерства иностранных дел.

В министерстве расценили произошедшее как серьезную угрозу региональной безопасности. Власти страны также призвали Москву вывезти свои войска с территории Украины. Примечательно, что реакция Кишинева последовала лишь на четвертый день после инцидента.

Напомним, что президент России Владимир Путин уже комментировал падение дрона в Румынии. По его словам, в европейских странах очень часто находят неизвестные БПЛА и сразу обвиняют во всем РФ. Хотя спустя некоторое время выясняется, что дроны оказываются украинскими. Он подчеркнул, что преждевременно делать какие-либо выводы о виновности той или иной страны, когда еще не сделана экспертиза.